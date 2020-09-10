ايطاليا:تحسين كفاءة الطاقة واستكمال خط القطار فائق السرعة

أنسامد- 10 سبتمبر/ أيلول - تتضمن خطة التعافي التي تناقشها الحكومة الإيطالية مع الاتحاد الأوروبي، إجراء تحسينات كبيرة في مجال البنية التحتية ومحاربة التلوث في المناطق الحضرية.



مسودة الخطة المكتوبة في 30 صفحة، ومقسمة على ستة مهام كبرى، تتضمن المبادئ التوجيهية التي ستتبعها الحكومة الإيطالية من أجل التعافي بعد وباء كورونا، هذه المهام هي الرقمنة والابتكار، التحول البيئي، الصحة، البنية التحتية المستدامة، التعليم والبحث، الإدماج الاجتماعي والإقليمي.



ووفقا للجدول الزمني المقدم من مفوضية الاتحاد الأوروبي، فإن هذه الخطة ينبغي تقديمها رسميا إلى الاتحاد في الفترة بين يناير وأبريل 2021.



وتبدأ المبادئ التوجيهية للمسودة بموضوع الرقمنة، إذ تنص على الاستمرار في التحول نحو حوسبة الإدارة العامة، واستكمال شبكة الألياف البصرية الوطنية وضح استثمارات لتطوير شبكات الجيل الخامس.



وفيما يتعلق بالتحول البيئي، أوضحت مسودة الخطة إل أن التلوث في الأماكن الحضرية لا يزال مرتفعا، مشيرة إلى أن 3،3% من الشعب يعيش في مناطق تتجاوز معايير السمية في الهواء الأوروبي.



وبالتالي، تستهدف الخطة تقليل الانبعاثات الكربونية من وسائل النقل، وتحسين كفاءة الطاقة في المباني العامة، والوصول إلى إدارة متكاملة للمياه.



وبشأن البنية التحتية، نصت المسودة على استكمال القطار فائق السرعة بين تورين وليون، لنقل الركاب والبضائع، وكذلك تطوير الطرق السريعة والاستثمار في التنقل الحضري المستدام العام والخاص.



