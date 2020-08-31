كريدي اجريكول-رابطة البناء:اتفاقية لدعم البناء

انسامد - 31 اغسطس - اب - وقع بنك كريدي أجريكول إيطاليا وآنس (الرابطة الوطنية لبناة المباني) اتفاقية لدعم الشركات المتخصصة في التدخلات المتعلقة بالسلامة الزلزالية وكفاءة الطاقة من خلال استغلال 110٪ من العلاوات العملاقة الجديدة التي يحددها مرسوم إعادة العمل في مجال البناء.



تهدف هذه الاتفاقية الي دعم قطاع البناء وتقديم حلول متخصصة ، قادرة على تشجيع إعادة إطلاق القطاع. .حيث ستتمكن رابطة البناء من الحصول على قروض قصيرة الأجل وإمكانية شراء ائتمان ضريبي ، كما هو مطلوب بموجب مرسوم إستعادة التشغيل.



في الواقع ، خصصت المجموعة المصرفية مؤخرًا 10 مليارات يورو مخصصة للقروض ووقف الرهن العقاري والتأجير وتقوم بتطوير حزمة من التدابير لتوفير السيولة اللازمة لدعم فترة تنفيذ الأعمال .



من خلال هذه الشراكة ، التي ولدت من الاستماع إلى احتياجات النسيج الاقتصادي-الإنتاجي والاهتمام بالمناطق ، يتحد كريدي أجريكول إيطاليا ورابطة البناء لدعم الأعمال التجارية والمشاريع الخاصة ، مما يعزز بشكل ملموس إعادة إطلاق قطاع من القطاعات الاستراتيجية في البلاد.



