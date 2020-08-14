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محكمة الحسابات الإيطالية:السكن حق وطني وينبغي أن يكون مضمون
    أنسامد- 13 أغسطس/آب - أكدت محكمة الحسابات الإيطالية أن السكن حقا وينبغي أن يكون مضمونا على الصعيد الوطني، مثل الصحة والعمل.

    وفي مقدمة تقرير بشأن صندوق خاص بالحصول على السكن للمواطنين المهددين بالطرد، أوضحت محكمة الحسابات: " على الصعيد الوطني، لا تتمتع الاحتياجات المتعلقة بالسكن، التي هي موضوع سياسات الإسكان، بحماية دستورية صريحة، مثل الحقوق الأخرى كالصحة أو الحق في العمل، رغم أن الفقه الدستوري قد أقر بصحتها كقانون اجتماعي مرتبط بكرامة وحياة كل شخص".

    ونوهت المحكمة أن هذا الحق، رغم كونه "مشروطا ماديا"، لم يحصل، مثل الحق في الصحة، على ضوابط من حيث توفير المستويات الأساسية للخدمات التي ينبغي أن تكون مضمونة على مجمل الأراضي الوطنية.

    وإلى جانب ذلك، أعتبرت المحكمة أنه من الضروري أن يتم تخطيط سياسات الإسكان بأكثر الطرق المنسقة الممكنة.

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