إيطاليا:توقيع اتفاق لإعادة "تثمين" التراث العقاري الوطني

أنسامد- 30 يوليو/ تموز - وكالة وكالة أملاك الدولة Agenzia Del Demanio اتفاق تعاون مع صندوق الإيداع والقروض من أجل تنفيذ اجراءات تنمية وتطوير للتراث العقاري الوطني.



ويستهدف الاتفاق تحديد وتنفيذ مشروعات استراتيجية لتجديد العقارات الحضرية في جميع أنحاء البلاد، إذ ينص الاتفاق على وضع جدول فني بين المؤسستين من أجل التنسيق وتعزيز الحوار مع جميع السلطات المحلية، وخلال هذه العملية سيتم تحديد المباني العامة التي تحتاج إلى مشروعات تطوير.



ووقع هذا الاتفاق مدير الوكالة الوطنية للأملاك العقارية، أنتونيو أجوستيني، ومدير صندوق الإيداع والقروض، فابيزيو باليرمو.



وأوضح أجوستيني أن الاتفاق هو تتويج لأعمال مشتركة بين المؤسستين خلال الفترة الماضية، لافتا إلى إنه في ظل الأزمة غير العادية التي تمر بها إيطاليا، فإن الوكالة تشعر بضرورة الاستفادة المثلى من الأصول العقارية العامة التي يجب وضعها في خدمة المجتمع لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في البلاد، وكذلك لتعزيز المباني العامة، موضحة أن صندوق الإيداع والقروض هو شريك أساسي للوكالة.



