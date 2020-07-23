إيطاليا: توقعات بتراجع عدد الوحدات السكنية المباعة في 2020

أنسامد 23 يوليو/تموز - قد لا تتخطى مبيعات الوحدات السكنية في إيطاليا خلال العام الجاري عدد الـ 500 ألف وحدة سكنية، بحسب بيانات مرصد السوق العقاري "نوميسما ".



وبين المرصد فيما يتعلق بالسيناريوهات المتعلقة بسوق العقارات، أن مبيعات الوحدات السكنية ستنخفض بنسبة 18%، لتسجل 494 ألف وحدة خلال عام 2020، بالمقارنة بعام 2019، الذي سجل مبيعات وصلت إلى 603 ألف وحدة.



وتوقع المرصد أن المبيعات لن تشهد انتعاشا سوى في النصف الثاني من عام 2021، موضحا أن الوحدات السكنية المباعة خلال العام المقبل ستصل إلى 499 ألف، أي بزيادة 1% فقط عن الأرقام المتوقعة خلال العام الجاري.



وفي نفس السياق، فمن المفترض أن تنخفض أسعار الوحدات السكنية خلال 2020، إلى -2،6%، في حين ستتراجع أسعار الوحدات المباعة لقطاع الأعمال والتجارة بنسبة -3،1% و-3،2%.



وبالنبسبة للأعوام المقبلة، فمن المرجح أن يواصل سعر الوحدات السكنية هذا الاتخفاض، ليسجل 2،3% خلال 2021، ونسبة 1% خلال عام 2022.



وتأتي العاصمة الإيطالية على رأس المدن التي تشهد انخفاضا ملحوظا، مع تقلص يصل إلى 4% خلال 2020، و3،3% خلال 2021 ثم 1،9% خلال العام التالي.



ومن بين المدن التي تشهد انخفاضا ملحوظا في القطاع السكني أيضا قطانيا وباري، في حين تسجل تورينو ونابولي أداءا سيئا في القطاعات الأخرى.



ومع ذلك، فمن المتوقع أن تكون ميلان أقل المدن المسجلة لتراجع في الأسعار مع -0،6% في 2020 و-0،4% في 2020، قبل أن تعود للنمو في 2022، بنسبة 0،8%. وسيضاف إلى ميلان كل من فلورنسا وبادوفا وبولونيا، وأيضا فينيسيا وباليرمو، المعروفين بوجود العديد من المباني للشركات.



