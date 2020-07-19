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نمو قطاع البناء الايطالي في الربع الرابع من العام الماضي
    أنسامد - 19 يوليو / تموز - سجل قطاع البناء الإيطالي نموا كبيرا في الربع الأخير من عام 2019 بلغت نسبته 5.2%، في أعلى مستوى له منذ الربع الأول من عام 2013، وذلك قبل بدء حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بفيروس كورونا.

    ووفقا للبيانات الصادرة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (استات)، سجل القطاع السكني نموًا كبيرا بلغت نسبته 8.1% بالنسبة لعدد العقارات، و8.3% بالنسبة للمساحة. كما ارتفع القطاع غير السكني بنسبة 9.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

    وسجل القطاع السكني أعلى معدل نمو له منذ مطلع 2018، فيما كان نمو القطاع غير السكني الأعلى منذ الربع الثاني من 2018. ومع ذلك، كان هناك انخفاض في المساحة المستغلة في القطاع السكني بنسبة 0.2%، والقطاع غير السكني بنسبة 3.2%.

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