اتفاق بين وزارةالدفاع ووكالة العقارات الوطنية لتطوير سردينيا

أنسامد- 17 يوليو/ تموز- وقعت وزارة الدفاع الإيطالية بروتكول اتفاق مع وكالة العقارات الوطنية وبلدية أرزاشينا، في جزيرة سردينيا، من أجل تطوير وإعادة تأهيل سياحي وثقافي للمنطقة التي تضم الخزانات المائية، في باجا سردينيا، الواقعة في منتجع كوستا سميرالدا المملوك حاليا بواسطة البحرية العسكرية الإيطالية.



ويهدق الاتفاق إلى تحسين هذه الخزانات الأرضية للمياه الممتدة على مساحة شاسعة تمتد إلى ما يقرب من 3 هكتارات، وتطل مباشرة على البحر.



وسيتم تقسيم المنطقة المستهدفة إلى أربعة أجزاء وظيفية، أولها، منطقة دعم للاستحمام، والثانية منتزه أخضر مجهز. أما الجزء الثالث فسيتم تحويل هذه الخزانات إلى متحف للبحرية الإيطالية ومنطقة تجارية تدعم المتحف ومنطقة الاستحمام، أما الجزء الرابع فسيتم تحويلها إلى موقف للسيارات.



وستلتزم عملية تطوير المنطقة المستهدفة، بتوفير حماية كاملة للمنظر الطبيعي والبيئة المحيطة.



