صندوق ديا كابيتال الجديد يشتري أرضًا في ميلانو

أنسامد - 3 يوليو / تموز - أطلقت شركة "ديا كابيتال" DeA Capital Real Estate Sgr العقارية الايطالية صندوق "بارك ويست" Park West وهو صندوق استثمار عقاري بديل مخصص للمستثمر المؤسسي صندوق أوريون الأوروبي للعقارات Orion European Real Estate Fund V.



وأنجز صندوق "بارك ويست" أول عملية استحواذ مهمة على قطعة ارض بناء في ميلانو، بالقرب من مترو بيشيليي. سيتم إنشاء ثلاثة مبان في المنطقة مخصصة بشكل رئيسي للاستخدام المكتبي على مساحة 27.600 متر مربع باستثمارات إجمالية تبلغ حوالي 100 مليون يورو. ويعد صندوق "بارك ويست" الصندوق الثالث والخمسون الذي تديره شركة "ديا كابيتال" ليبلغ إجمالي الأصول التي تحت إدارتها 9.9 مليار يورو