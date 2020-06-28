ديا كابيتال تستحوذ على عقار في وسط روما

انسامد - 28 يونيو / حزيران - أنهت شركة "ديا كابيتال" DeA Capital Real Estate Sgr العقارية الايطالية الاستحواذ على عقار في وسط روما مقابل 36 مليون يورو من شركة Kryalos لحساب صندوق Ippocrate.



ووفقا لبيان صحفي، فإن العقار هو مبنى Trophy Asset الذي يقع بالقرب من محطة Barberini للمترو. ويتكون المبنى من طابق سفلي وستة طوابق فوق الأرض، بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 4000 متر مربع.



استحوذت شركة "ديا كابيتال" على العقار من خلال المشاركة في مناقصة نظمتها Kryalos، نيابة عن صندوق All Star ، الذي اشترت منه أيضًا قصر Mellerio في ميلانو في 16 يونيو في صفقة بلغت قيمتها أكثر من 86 مليون يورو.



