تراجع كبير في إنتاج قطاع البناء الايطالي في ابريل

انسامد - 19 يونيو / حزيران - قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) إن انتاج قطاع البناء الايطالي سجل تراجعا كبيرا في شهر أبريل الماضي على أساس سنوي بسبب الاجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد.



ووفقا لبيانات المعهد الوطني للاحصاء، فقد تراجع المؤشر المعدل موسمياً لقطاع البناء بنسبة 67.8% مقارنة بشهر أبريل 2019، في اكبر انخفاض له على الاطلاق.



وعلى أساس شهري، يستمر المؤشر المعدل موسمياً في الانخفاض للشهر الثالث على التوالي ليسجل انخفاضا بنسبة 51.5% مقارنة بشهر مارس 2020، ووصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق منذ عام 1995.



