Nasce a Milano complesso immobiliare a prova di lockdown

(ANSA) - TORINO, 05 GIU - Nasce a Milano il primo complesso immobiliare 'a prova di lockdown'. Lo ha realizzato G311 - Green Living, controllata dalla milanese Vitofin che dal 1980 opera nell'ambito dello sviluppo e della gestione immobiliare, ed è un piccolo quartiere costituito da due edifici residenziali in via Gallarate 311. Con questo progetto la piattaforma di equity crowdfunding Mamacrowd si inserisce nel segmento del crowdfunding immobiliare, permettendo ai propri utenti di ampliare il proprio portafoglio di investimenti. Online dal 21 maggio, si tratta della più grande campagna di equity crowdfunding mai realizzata in Italia: punta a raccogliere fino a 4,4 e, in meno di 24 ore, il progetto conta adesioni per oltre 1 milione di euro.



Si tratta di due edifici residenziali di otto piani fuori terra, per un totale di 71 abitazioni, già realizzati al rustico, con cantine e autorimesse interrate. L'intero progetto è stato già ripensato interpretando le rinnovate esigenze messe in evidenza in questi mesi di lockdown: dall'esposizione alla possibilità di avere spazi verdi o all'accessibilità a tutti i servizi fondamentali. (ANSA).