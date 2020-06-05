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ايطاليا:منصة الكترونية لشراء عقارات قيد الانشاء
    انسامد - 5 يونيو / حزيران - أطلقت شركة AbitareIn الرائدة في مجال التطوير العقاري السكني أول منصة رقمية متطورة لبيع العقارات قيد الإنشاء عبر شبكة الإنترنت، وذلك بالتعاون مع شركة Tecma Solutions التكنولوجية المتخصصة في القطاع العقاري.

    وقال ماركو جريلو المدير التنفيذي لشركة AbitareIn : لقد دفعنا الوضع الاستثنائي الحالي إلى تسريع عمليات البحث والتطوير التي كنا نعمل عليها لبعض الوقت للوفاء بشكل متزايد لاساليب الشراء الجديدة في تفضيلات المشترين.

    وأضاف أن منصة الشراء الجديدة عبر الإنترنت تمثل ثورة مطلقة في مجال العقارات، وحداثة عالمية من حيث التفاصيل وذلك بفضل استخدام أحدث التقنيات والحلول المتطورة.

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