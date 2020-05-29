طفرة في قطاع المكاتب في ايطاليا الفترة الماضية

أنسامد - 29 مايو / أيار - حقق قطاع العقارات في مجال المكاتب طفرة كبيرة قبل تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بفضل الاعتماد على نظام العمل الذكي، كما أن قطاع المكاتب في ميلانو يواصل الازدهار، خاصة في قطاع المكاتب الجديدة.



صرح بذلك أليكسي دال باسترو، الرئيس التنفيذي لمجموعة كوفيفيو العقارية التي تمتلك عقارات مكتبية تزيد قيمتها عن ثلاثة مليارات يورو في مدينة ميلانو.



ولا تسعى كوفيفيو لتغيير استراتيجيتها في التركيز على العقارات التجارية في ميلانو على الرغم من تطبيق نظام العمل عن بعد الذي من المتوقع أن يستمر على نطاق واسع لعدة شهر.



يؤكد دال باسترو : ليس صحيحا على الإطلاق أن الشركات الكبيرة تفكر في تقليل حجم وجودها لأن العديد من الموظفين يطبقون نظام العمل عن بعد.



وأشار إلى أن العديد من العملاء كانوا يطبقون بالفعل نظام العمل عن بعد قبل فرض حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.



