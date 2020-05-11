قطاع العقارات الايطالي يفقد 70بالمائة من المبيعات

انسامد - 11 مايو ايار - صرح عضو المجلس الوطني لوزير العدل الايطالي جوليو بينو وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) انه في عام 2019 كنا بدأنا نتطلع إلى الأمام بتفاؤل" ، مع زيادة + 5.91٪ من مبيعات العقارات في النصف الأول من العام الماضي ، ولكن "من المحتمل ، أنه في مارس وأبريل 2020 فقد تم تجميد ما يعادل 70 في المائة من المبيعات ، مع الأخذ في الاعتبار أن الطلب قد انخفض بنسبة 70-80 ٪ "، مقارنة بالعام السابق.



و اضاف انه مع ذلك ، "سيتعين علينا الانتظار شهرين على الأقل لوضع تنبؤات بشأن تطور سوق العقارات" ، لكننا مستعدون للتعامل بقوة ، مع ما يسمى بـ "المرحلة الثانية" من طوارئ فيروس كورونا وعلى استعداد لدعم استئناف الأنشطة في قطاع العقارات ، بالتعاون مع الوكالات العقارية والمؤسسات المصرفية ، وضمان" معايير "السيطرة والأمن العالية" .



