ديا كابيتال تكمل شراء مستشفى في روما

أنسامد - 24 ابريل / نيسان - انجزت شركة "ديا كابيتال" العقارية عملية شراء مستشفى يوروسانيتا سبا الواقعة في حي كازيلينو في العاصمة روما.



يتكون المستشفى من مبنى من خمسة طوابق، بالإضافة إلى مبنى ثانٍ من طابق واحد فوق الأرض وطابق تحت الأرض للاستخدام التجاري، بمساحة إجمالية تزيد عن 12.000 متر مربع. وتبلغ قيمة الصفقة ما يقرب من 15 مليون يورو.



انهت شركة "ديا كابيتال" عملية الاستحواذ على المستشقى من خلال صندوق تيسالو، وهو صندوق استثمار عقاري مخصص للمستثمرين المحترفين ومخصص بالكامل لقطاع الرعاية الصحية.



ويمتلك الصندوق بالفعل في منطقة كازيلينو في روما اثنين من المرافق الصحية الكبيرة مثل مستشقى بوليكلينيكو كازيلينوومركز المساعدة على الإنجاب. تم تأجير المبنى لشركة يوروسانيتا سبا ويتم تأجيره من الباطن من قبل ميديكا جروب اتفاقية الإيجار مع يوروسانيتا مدتها 18 عامًا مع تجديد تلقائي ، وفقًا لنفس الشروط والأحكام ، لمدة 9 سنوات أخرى.



