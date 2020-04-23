شركة كوفيفيو للخدمات العقارية:مكاسب في الربع الاول من 2020

انسامد - 23 ابريل - نيسان - بلغت عائدات مجموعةالعقارية كوفيفيو
158 مليونًا مقارنة بـ 166 مليونًا في نهاية مارس 2019 في الربع
الأول من العام .
ويظل أداء المحيط المستمر مستدامًا في قطاع العقارات والمكاتب
السكنية ، بمتوسط زيادة قدره 2.3٪ ، على الرغم من أنهم عانوا بشكل
مباشر من تأثير وباء كوروناعلى خصائص الفنادق (-10٪ في محيط ثابت.
تم تأكيد الهدف المتمثل في مبيعات أكثر من 600 مليون سهم تتعلق
بالمجموعة في عام 2020. .
تؤكد كوفيفيو التي تعمل في أسواق ذات أساسيات قوية طويلة الأجل انه
يمكن أن تستند إلى نموذج مرن مع عائدات متنوعة ، إلى حد كبير من
العقارات المكتبية والسكنية ، وفي ميزانية عمومية صلبة: في انتظار
رؤية أكبر للمستقبل ، لا سيما عائدات الفنادق ، ستنشر
الشركةمبادئها التوجيهية الصحيحة بشأن النتائج عندما يتم نشر نتائج
نصف السنة ".