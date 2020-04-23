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شركة كوفيفيو للخدمات العقارية:مكاسب في الربع الاول من 2020
    انسامد - 23 ابريل - نيسان - بلغت عائدات مجموعةالعقارية كوفيفيو 158 مليونًا مقارنة بـ 166 مليونًا في نهاية مارس 2019 في الربع الأول من العام .

    ويظل أداء المحيط المستمر مستدامًا في قطاع العقارات والمكاتب السكنية ، بمتوسط زيادة قدره 2.3٪ ، على الرغم من أنهم عانوا بشكل مباشر من تأثير وباء كوروناعلى خصائص الفنادق (-10٪ في محيط ثابت.

    تم تأكيد الهدف المتمثل في مبيعات أكثر من 600 مليون سهم تتعلق بالمجموعة في عام 2020. .

    تؤكد كوفيفيو التي تعمل في أسواق ذات أساسيات قوية طويلة الأجل انه يمكن أن تستند إلى نموذج مرن مع عائدات متنوعة ، إلى حد كبير من العقارات المكتبية والسكنية ، وفي ميزانية عمومية صلبة: في انتظار رؤية أكبر للمستقبل ، لا سيما عائدات الفنادق ، ستنشر الشركةمبادئها التوجيهية الصحيحة بشأن النتائج عندما يتم نشر نتائج نصف السنة ".

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