شركة رياليستي للعقارات تنشيء منصة الكترونية

أنسامد - 19 ابريل / نيسان - أطلقت شركة رياليستي وهي من الشركات الايطالية الناشئة منصة الكترونية تتيح القيام بزيارة افتراضية عن بعد في مجال العقارات، حيث توفر للعملاء امكانية القيام بزيارة افتراضية في كل غرفة من غرف العقار.



وتوفر هذه الخدمة فرصة القيام بجولة افتراضية في استقلالية كاملة مع الاستفادة من الواقع الافتراضي بأعلى مستويات الجودة لأي نوع من الممتلكات.



يقول ادوارديو ريشيبسو أحد مؤسسي الشركة: لقد أطلقنا خدمة تسمح لك من خلال الواقع الافتراضي بزيارة عقار بدءً من خطة بسيطة ثنائية الأبعاد.



وأضاف أن الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد أدى إلى وقف قطاع العقارات عمليًا، مشيرا إلى أنه من خلال هذه المنصة الالكترونية يمكن تنظيم زيارات افتراضية للممتلكات.



