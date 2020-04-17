استثمارات 1.7 مليار يورو بقطاع العقارات التجارية في إيطاليا

أنسامد - 17 ابريل / نيسان - سجل الربع الأول من عام 2020 استثمارات تقدر بنحو 1.7 مليار يورو في قطاع العقارات التجارية في إيطاليا، لتسجل استقرارا مقارنة مع الربع الأول من عام 2019.



جاء ذلك في دراسة أجراها مكتب مجموعة بي إن بي باريبا المصرفية في إيطاليا، حيث أشارت الدراسة أيضا إلى أن هذه الاستثمارات تعبر عن متوسط ​​السنوات الخمس الماضية، كما أنها تمثل ارتفاعا بنحو 25% مقارنة بمتوسط ​​السنوات العشر الماضية.



سجل قطاع المكاتب تراجعا بلغت نسبته 50%، في حين تراجع قطاع العقارات الفندقية بنسبة 80% في الربع الأول من العام الجاري.



