ارتفاع أسعار العقارات في أوروبا في الربع الرابع العام الماضي

أنسامد - 10 ابريل / نيسان - ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 4.2% في منطقة اليورو في الربع الرابع من عام 2019، وبنسبة 4.7% في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، وذلك مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.



ووفقا لمكتب الإحصاءات الأوروبية (يوروستات)، ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 0.7% في منطقة اليورو و 0.8% في دول الاتحاد الأوروبي مقارنة بالربع الثالث من عام 2019 .



بالنسبة لإيطاليا، سجلت أسعار المساكن ارتفاعا بلغت نسبته 0.3% على أساس سنوي، بينما تراجعت 0.2% مقارنة بالربع السابق.



ومن بين الدول الأعضاء، جاءت الزيادة الاكبر على أساس سنوي في لوكسمبورج (11%)، وسلوفاكيا (10.9%) وفي كرواتيا (10%). بينما كانت قبرص الدولة الوحيدة التي سجلت تراجعا في اسعار المساكن، حيث بلغ الانخفاض 4.8%.



