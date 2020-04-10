ارتفاع أسعار العقارات في أوروبا في الربع الرابع العام الماضي

أنسامد - 10 ابريل / نيسان - ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 4.2% في
منطقة اليورو في الربع الرابع من عام 2019، وبنسبة 4.7% في دول
الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، وذلك مقارنة بالربع
المماثل من العام السابق.
ووفقا لمكتب الإحصاءات الأوروبية (يوروستات)، ارتفعت أسعار المساكن
بنسبة 0.7% في منطقة اليورو و 0.8% في دول الاتحاد الأوروبي مقارنة
بالربع الثالث من عام 2019 .
بالنسبة لإيطاليا، سجلت أسعار المساكن ارتفاعا بلغت نسبته 0.3% على
أساس سنوي، بينما تراجعت 0.2% مقارنة بالربع السابق.
ومن بين الدول الأعضاء، جاءت الزيادة الاكبر على أساس سنوي في
لوكسمبورج (11%)، وسلوفاكيا (10.9%) وفي كرواتيا (10%). بينما كانت
قبرص الدولة الوحيدة التي سجلت تراجعا في اسعار المساكن، حيث بلغ
الانخفاض 4.8%.