خطة انقاذ البندقية من الغرق تبدا اخر يونيو القادم

انسامد - 2 ابريل - نيسان - بدأ مشروع " مووزي" لانقاذ مدينة البندقية وسكانها من الغرق يؤتي ثماره وفقا لما اعلنته المفوضةالعليا للمشروع اليزابيتا سبيتز التي صرحت" نحن اخيرا علي الطريق السليم " .



وقالت المفوضة غير العادية امام جلسة استماع لجنة البيئة بالبرلمان الايطالي انه، "ابتداء من نهاية يشهر يونيو حزيران ، سيتم استخدام جميع الحواجز و المصدات بالتبادل مع بعضها البعض".. واشارت "لقد تم بذل جهد تنظيمي كبير في هذا الصدد.



واشارت الي انه في هذا التاريخ لن تكون غرفة التحكم جاهزة ، وهي الموقع الذي يتم فيه تحريك الحواجز وإدارتها لهذا تم انشاءنظام تكميلي مؤقت لاستخدام ونقل الحواجز في حالات الطوارئ ، و يمكنه ايضا التحكم في كل حاجز علي حدا .. لذلك سيكون لدينا أربعة فرق تشغيلية ستعمل على تشغيل الحواجز في حالات الطوارئ.



وأوضحت أن الفرق الأربعة يتم التنسيق فيما بينها من خلال نظام سيتم إنشاؤه في الشهرين المقبلين ،وهو نوع من الارتباط اللاسلكي الذي سيجعل أنشطة الفرق الأربعة متزامنة .



واشارت الي ان خطة تدريب للموظفين الآخرين قد بدات وستنتهي في شهر مايو ايار... ولهذا السبب تقرر تفعيل الحواجز نهاية يونيو "..وقالت أنه "في الأشهر المقبلة ستبدأ دراسة حول خطة الصيانة.



