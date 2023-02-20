إيطاليا : مستوى قياسي للاستثمارات في الخدمات اللوجستية

(أنسامد) - فبراير 20 - روما - شهد قطاع الخدمات اللوجستية في إيطاليا مؤشرات إيجابية للغاية في عام 2022، حيث سجل مستوى قياسي جديد للاستثمارات التي بلغت 3 مليارات يورو، بزيادة بنسبة 5% على أساس سنوي، وذلك وفقا لدارسة تحليلية صادرة عن شركة Jll، النشطة في مجال خدمات إدارة الاستثمارات في قطاع العقارات.



وشهد قطاع الخدمات اللوجستية، خلال العام الماضي إبرام 63 صفقة، بلغ متوسط ;;قيمتها حوالي 47 مليونًا.



بعد النتائج القياسية في الأشهر التسعة الأولى من العام، والتي سجلت نموًا بنسبة 53%، أدى تأثير المخاوف الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بالاقتصاد الكلي إلى حالة من التباطؤ في الربع الاخير.



وعلى المستوى الأوروبي، بلغت الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية 51 مليار يورو في عام 2022، بانخفاض مقارنة بعام 2021، في حين أظهرت إيطاليا مرونة أكبر. (أنسامد).



