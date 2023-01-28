إيطاليا : ارتفاع الاستثمارات العقارية العام الماضي

(أنسامد) - يناير 28 - روما - بلغت الاستثمارات العقارية في سوق رأس المال في إيطاليا 11.7 مليار يورو العام الماضي لتسجل ارتفاعا بلغت نسبته 22% مقارنة بعام 2021، وذلك وفقا لدارسة تحليلية لسوق العقارات صادرة عن شركة Jll، النشطة في مجال خدمات إدارة الاستثمارات في قطاع العقارات.



وأوضح التقرير أن مدينة ميلانو تصدرت سوق العقارات باستثمارات بلغت 4 مليارات يورو، حيث أعاد قطاع المكاتب سوق العقارات إلى مستويات ما قبل كورونا، منوها أن سوق العقارات سوف يركز على التطوير وكفاءة الطاقة للأصول العقارية بالإضافة إلى التطوير التكنولوجي للمكاتب في عام 2023.



وسجل قطاع العقارات نموا كبيرا في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بينما تأثر في الربع الرابع بشكل كبير بسبب المخاوف المتعلقة بحالة الاقتصاد الكلي. وعلى المستوى الأوروبي، سجلت إيطاليا أداءً إيجابيا عكس استقرار أساسيات سوق العقارات.



(أنسامد).



