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إيطاليا: ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثالث على أساس سنوي
    (أنسامد) - ديسمبر 19 - روما - انخفض مؤشر أسعار العقارات التي تشتريها الأسر الإيطالية للأغراض السكنية أو للاستثمار بنسبة 1.0% في الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بالربع السابق، بينما ارتفع المؤشر بنسبة 3.0% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

    وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) : بالنسبة للربع الثالث من عام 2022، تأكد النمو السنوي في أسعار العقارات التي تشتريها الأسر، والذي يتواصل منذ أكثر من ثلاث سنوات (منذ نهاية عام 2017 بالنسبة للعقارات الجديدة)، حتى وإن كان يتباطأ.

    وعلى الرغم من الزيادة في معدلات الرهن العقاري خلال هذه الفترة من عام 2022 ، إلا أن معدلات النمو السنوي في عدد العقارات المباعة تتواصل على الرغم من تباطؤها أيضا، مما يشير لمرحلة أقل حيوية في سوق العقارات السكنية. (أنسامد).

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