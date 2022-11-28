بنك إيطاليا: توقعات بتدهور آفاق سوق العقارات

(أنسامد) - نوفمبر 28 - روما - واصلت مؤشرات الأسعار في سوق العقارات في إيطاليا استقرارها في الربع الثالث من العام الجاري، الا أن وكلاء العقارات يتوقعون تراجع أسعار المساكن في الربع الرابع من العام.



كما يتوقع وكلاء سوق العقارات تدهور ظروف الطلب، مع استمرار تراجع التوقعات بشأن وضع سوق العقارات، وذلك وفقا لنتائج المسح الذي أجراه بنك إيطاليا حول سوق الإسكان، والذي تم إجراؤه على عينة شملت 1463 وكيل عقارات في الفترة من 21 سبتمبر إلى 21 أكتوبر 2022.



يقول غالبية وكلاء سوق العقارات: سيكون لتضخم مؤشر أسعار المستهلك تأثير سلبي على الطلب على المنازل وعلى أسعار المبيعات خلال الاثني عشر شهرًا القادمة. (أنسامد).



