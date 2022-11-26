إيطاليا : انخفاض الصفقات العقارية في النصف الأول من العام

(أنسامد) - نوفمبر 26 - روما - قال معهد Nomisma الايطالي للأبحاث، إن الصفقات العقارية تراجعت في النصف الثاني من العام الجاري، لتسجل انخفاضًا بلغت نسبته 8.9% مقارنة بالنصف الأول، وذلك وفقا للتقديرات الأولية التي نشرها معهد Nomisma.



في النصف الأول من العام الجاري، سجلت الصفقات العقارية ارتفاعا بنسبة 10.1%. من ناحية أخرى، من المتوقع أن تسجل الأسعار ارتفاعا بنسبة 0.5% في النصف الثاني من العام، بعد ارتفاعها بنسبة 2.3% في الأشهر الستة الأولى.



ويشير مرصد Nomisma لسوق العقارات، إلى انتهاء مرحلة النمو بعد جائحة كورونا، وبدء مرحلة جديدة من التراجع بعد ارتفاع الأسعار.



ولفت مرصد Nomisma إلى أن التحدي يكمن الآن في احتواء الانحدار في المرحلة المعاكسة للدورة الاقتصادية، من أجل استئناف مسار النمو.



على الرغم من تدهور القوة الشرائية للأسر، بسبب النمو المتسارع للتضخم وديناميات الأجور، يشير معهد Nomisma إلى أن الطلب على قطاع الإسكان لا يزال مستدامًا، حتى وإن كانت التوقعات منخفضة.



(أنسامد).



