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إيطاليا : استثمارات ضخمة في قطاع الخدمات اللوجستية
    (أنسامد) - أكتوبر 31 - روما - سجل قطاع الخدمات اللوجستية الإيطالي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مؤشرات إيجابية تجعله واحدا من أكثر القطاعات جاذبية، مع استثمارات بلغت قيمتها 2.7 مليار يورو، بزيادة قدرها 53% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021.

    وكشفت شركة JLL، الشركة الرائدة في الخدمات المهنية وإدارة الاستثمار في قطاع العقارات، أنه تم إبرام 51 صفقة في هذه الفترة، بلغ متوسط ;;قيمتها حوالي 53 مليون يورو. وجاءت منطقة ميلانو كأفضل موقع لدى المستثمرين، بينما يتزايد الاهتمام بمناطق أخرى، من بينها تورينو وبولونيا وفينيتو.

    في سوق الإيجارات، تم تسجيل 115 صفقة بمساحة إجمالية تقارب 2 مليون متر مربع، بارتفاع بنسبة 29%، مع اهتمام كبير بالمساحات الكبيرة، حيث تتعلق 44% من الصفقات بمساحات تزيد عن 15000 متر مربع.

    (أنسامد).

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