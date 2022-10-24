إيطاليا : ارتفاع الاستثمارات العقارية في سوق رأس المال

(أنسامد) - أكتوبر 24 - روما - بلغت الاستثمارات العقارية الضخمة (سوق رأس المال) في إيطاليا في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 9.2 مليار يورو، وذلك وفقا لتقرير صادر عن شركة Jll، النشطة في مجال خدمات إدارة الاستثمارات في قطاع العقارات.



وأضاف التقرير أن هذه الاستثمارات سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 72% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، موضحا أن مدينة ميلانو تواصل ريادتها للسوق من حيث حجم الاستثمارات التي بلغت 3.2 مليار يورو.



من ناحية أخرى، أنهت العاصمة روما الأشهر التسعة الأولى من العام باستثمارات بلغت حوالي 1.2 مليار يورو، منها حوالي 760 مليون يورو في قطاع المكاتب.



باستثمارات بلغت 4 مليارات يورو، تصدر قطاع المكاتب سوق العقارات، حيث تضاعفت استثماراته مقارنة بعام 2021 بحصة تبلغ 40% من إجمالي الاستثمارات. كما ارتفعت استثمارات قطاع الخدمات اللوجستية بشكل ملحوظ لتصل إلى 2.7 مليار يورو، لترتفع بنسبة 53%.



وقالت باربرا كومينيلي، المدير التنفيذي لشركة Jll Italia، ان بيانات الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 جاءت إيجابية على الرغم من المخاوف والتقلبات بسبب السياق الاقتصادي والجيوسياسي، مشيرة إلى ارتفاع استثمارات قطاع العقارات الإيطالي، مما يدل على جاذبية السوق المحلية والتي كانت مدفوعة بقطاعي المكاتب والخدمات اللوجستية. (أنسامد).



