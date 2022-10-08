إيطاليا: ارتفاع استثمارات قطاع العقارات في الربع الثالث

(أنسامد) - أكتوبر 8 - روما - بلغ حجم استثمارات قطاع العقارات في إيطاليا ما يقرب من 3 مليارات يورو في الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة قدرها 37% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021، وذلك وفقا لبيانات من تحليل أجراه فريق البحث في شركة Dils، أحد المشغلين الرئيسيين من حيث أحجام المعاملات في السوق الإيطالية.



يضاف هذا الرقم إلى استثمارات بقيمة 6.4 مليار يورو في النصف الأول من العام الجاري، ليرتفع بذلك إجمالي الاستثمارات في قطاع العقارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 9.4 مليار يورو، وهو ما يعادل تقريبًا إجمالي الاستثمارات في عام 2021 بالكامل.



وبالتالي تؤكد هذه الأرقام القياسية لهذه الفترة على أنها أفضل تسعة أشهر منذ بدء عمليات المسح التاريخية من قبل مشغلي السوق، الذين بلغ متوسط الاستثمار لديهم في السنوات العشر الماضية حوالي 5 مليارات يورو.



ووفقًا للدراسة، كانت القطاعات الرائدة مرة أخرى هي قطاع المكاتب والخدمات اللوجستية، والتي تمثل أكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات منذ بداية العام. (أنسامد).



