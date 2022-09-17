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إيطاليا : ارتفاع الصفقات العقارية في الربع الثاني
    (أنسامد) - سبتمبر 17 - روما - شهد الربع الثاني من عام 2022، تسجيل 219 ألف صفقة عقارية في القطاع السكني في إيطاليا، بزيادة قدرها 8.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وذلك وفقا لمرصد سوق العقارات التابع لوكالة الإيرادات.

    تُظهر معدلات الاتجاه اختلافات بين عواصم المقاطعات، حيث سجلت الصفقات العقارية ارتفاعا بنسبة 10.4% مع زيادة الصفقات العقارية بمقدار حوالي 6500 صفقة مقارنة مع الربع الثاني من عام 2021.

    وبلغت الزيادة في الصفقات العقارية في المنطقة الجنوبية 15.3%، في حين بلغت الزيادة 17.4% في عواصم المقاطعات. (أنسامد).

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