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بنك إيطاليا : توقعات بانخفاض أسعار العقارات
    (أنسامد) - أغسطس 20 - روما - يتوقع بنك إيطاليا أن تعود أسعار العقارات قريبا إلى الانخفاض مرة أخرى، مع تراجع طلبات الرهن العقاري.

    وفي المسح الذي تم إجراؤه حول قطاع العقارات، توقع بنك إيطاليا انكماشًا محتملاً جديدًا في القطاع، مشيرا أيضًا إلى أن هناك بوادر لاستقرار الأسعار في الربع الثاني من العام، إلا أنه يسجل أيضًا تراجعًا في مؤشرات السوق للربع الثالث.

    ووفقًا للمسح الذي شمل 1465 من الوكلاء العقاريين، فإن اندلاع الحرب في أوكرانيا وارتفاع معدلات التضخم مؤخرا أدت إلى انخفاض أعداد المشترين المحتملين (بالنسبة لنحو 60% ممن شملهم الاستطلاع)، وأسعار بيع المنازل، (بالنسبة لحوالي 40% من الوكلاء العقاريين).

    كما تراجعت طلبات الرهن العقاري أيضا، حيث انخفضت إلى 67.5%، مقارنة بـ 69.7% في الربع السابق. كما تم تسجيل تباطؤ في معدلات الإيجارات بشكل طفيف. (أنسامد).

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