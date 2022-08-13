تراجع اهتمام الإيطاليين بشراء المنازل بالقرب من الشاطئ

(أنسامد) - أغسطس 13 - روما - كشفت دراسة تحليلة إيطالية، أن الرغبة في شراء منازل مطلة على الشاطئ تراجعت بشكل كبير خلال عام 2022، نتيجة لانخفاض اهتمام الإيطاليين بشراء العقارات في المنتجعات الساحلية.



هذا ما يظهر من تحليل أجراه موقع Immobiliare.it الإيطالي، من خلال وحدة الأعمال المتخصصة في دراسات السوق.



ويُظهر البحث، انخفاضًا عامًا في اهتمام الإيطاليين بالعقارات في أكثر المنتجعات الساحلية شهرة في البلاد. على وجه التحديد، انخفض الطلب على المنازل الواقعة بالقرب من البحر التيراني بمقدار الضعف مقارنةً بالبحر الأدرياتيكي.



من ناحية أخرى، يفضل أولئك الذين لا يتخلون عن عقاراتهم الخاصة الاستثمار في البحر الأدرياتيكي. ما يقرب من 60% من الطلب على العقارات المطلة على البحر تتركز في الساحل الشرقي.



من حيث سعر المنازل القريبة من البحر، فإن الفرق بينهما ليس كبيرا جدًا. بالنسبة للبحر الأدرياتيكي، يبلغ المتوسط ;;2400 يورو للمتر المربع. أما بالنسبة للبحر التيراني، يزيد المتوسط للمتر المربع بمقدار حوالي 200 يورو.



يقول كارلو جيوردانو من موقع Immobiliare.it : يرجع انخفاض اهتمام الإيطاليين بشراء منزل على الشاطئ إلى تغير السياق الاجتماعي والاقتصادي العام الماضي. (أنسامد).



