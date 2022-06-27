إيطاليا : طرح 320 عقارًا ومسكنا في 35 مدينة للبيع

(أنسامد) - يونيو 27 - روما - طرحت شركة اينفيمت اس جي ار الإيطالية، وهي شركة لإدارة الأصول المملوكة بالكامل لوزارة الاقتصاد والمالية، 320 وحدة سكنية ومكتبًا للبيع، بقيمة مالية تبلغ حوالي 123 مليون يورو.



كما طرحت الشركة للتأجير 110 وحدة تجارية وتنفيذية بعقود تمتد لستة أعوام قابلة للتجديد، وذلك وفقا لبيان صحفي صادر عن الشركة، التي أوضحت أن هذه العقارات توجد في 35 مدينة إيطالية، من بينها روما وميلانو وتورينو ونابولي وفلورنسا وبولونيا وليفورنو وباليرمو.



وصرحت جيوفانا ديلا بوستا الرئيسة التنفيذية للشركة :" تأتي المزادت العقاراية لهذا العام ضمن برنامج أوسع لتعزيز وبيع الأصول العامة للشركة، التي بلغت إيراداتها في السنوات الثلاث الماضية أكثر من 350 مليون يورو".



وأضافت :" إن نجاح الإستراتيجية التي طورناها مع فريق اينفيمت بالكامل تؤكده أيضًا الزيادة في عدد المدن المشاركة وتنوع طرق تقديم الأصول الخاضعة للإدارة، والتي تضم أيضًا هذا العام أكثر من 100 من العقارات المعروضة للتأجير للمستثمرين والعملاء". (أنسامد).



