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إيطاليا : إرتفاع الاستثمارات في قطاع الإنشاءات
    (أنسامد) - يونيو 18 - روما - قال معهد Cresme Ricerche الإيطالي للأبحاث إنه من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات في قطاع الإنشاءات الإيطالي بنسبة 6,5% في عام 2022، بعدما سجلت ارتفاعا بنسبة 21,4% في عام 2021.

    وتوقع معهد Cresme Ricerche للأبحاث أن ترتفع الاستثمارات في قطاع الإنشاءات بنسبة 6,4% في عام 2023، مع دخول قطاع الإنشاءات في مرحلة نمو كبيرة، في سياق ينطوي على "مخاطر جسيمة" من ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة وأسعار الفائدة.

    وقال لورنزو بيليسيني، مدير معهد Cresme Ricerche للأبحاث : من المتوقع أن يعود القطاع في عام 2023 إلى مستويات عام 2007، وهي المستويات التي لا يتوقع أحد ممن يعملون في قطاع البناء الوصول إليها. (أنسامد).

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