إيطاليا : ارتفاع كبير في الرهون العقارية العام الماضي

(أنسامد) - يونيو 13 - روما - بلغ إجمالي الرهون العقارية في إيطاليا أكثر من 448 ألف رهن عقاري في عام 2021 لتسجل ارتفاعا بأكثر من 23% مقارنة بالعام السابق الذي شهد تسجيل أكثر من 363 ألف رهن عقاري، وزيادة بنسبة 13% مقارنة بعام 2019 الذي سجل أكثر من 396 ألف قرض عقاري.



سجلت منطقة فريولي فينيتسيا جوليا أكبر عدد من الرهون العقارية، تليها لومبارديا وإميليا رومانيا.



وتتعلق 67.42% من طلبات الرهن العقاري بقروض تقل عن 150 ألف يورو.



وفي النصف الثاني من العام الماضي، تراوحت زيادة القروض بين 150 ألف يورو و500 ألف يورو.



من الناحية الديموغرافية على أي حال ، يبدو أن الفئة العمرية التي يتراوح عمرها بين 36 عاما و45 عاما هي التي تهيمن عن قروض الرهن العقاري، حيث يوجد حوالي 2051 معاملة تمويل لكل 100 ألف شخص.



(أنسامد).



