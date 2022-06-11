إيطاليا : إنتعاش المبيعات العقارية العام الماضي

(أنسامد) - يونيو 11 - روما - أظهرت مبيعات العقارات في إيطاليا انتعاشًا كبيرا في عام 2021، حيث سجلت زيادة قدرها 34.64%، مقارنة بالعام السابق، وذلك وفقا لأحدث تقرير بيانات إحصائية صادر عن المجلس الوطني لكتاب العدل.



وكشف التقرير أن مناطق شمال إيطاليا سجلت أكبر حجم للصفقات العقارية، حيث سجلت لومبارديا أكبر عدد من الصفقات العقارية بنسبة 19.06% من الإجمالي على المستوى الوطني، مقارنة بعامي 2020 و2019، تليها فينيتو بنسبة 9.35% وبييمونتي بنسبة 9.23%.



ويشير التقرير إلي أن الفئة العمرية التي سجلت أكبر عدد للصفقات العقارية هي الفئة التي تتراوح أعمارها بين 18 عاما و35 عامًا، بنسبة مئوية تعادل 27.09% من الصفقات العقارية العام الماضي، لتقترب من مستويات 2020 حيث بلغت هذه النسبة 27.55%. (أنسامد).



