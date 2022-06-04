إيطاليا : ارتفاع أسعار العقارات في ميلانو

(أنسامد) - يونيو 4 - روما - ارتفع متوسط أسعار العقارات في مدينة ميلانو الإيطالية بنسبة 5% خلال الربع الأول من عام 2022، وهو العام الذي شهد عودة النشاط بعد جائحة كورونا، مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.



وسجلت المنطقة الواقعة جنوب غرب مدينة ميلانو أكبر نمو في الأسعار على مدار العام. في الواقع، تصدرت مدينة أبياتغراسو قائمة المدن التي سجلت ارتفاعا في متوسط أسعار العقارات، مع زيادة في الأسعار بنسبة 9.2%، تليها مدينة روفيريتو بنسبة 8.1%.



تأتي منطقة كورفيتو روجوريدو في المرتبة الثالثة، حيث ارتفع متوسط سعر العقارات فيها بنسبة 7.8% مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021. وجاءت المقاطعات المجاورة بونتي لامبرو وبيشيليي في نهاية الترتيب بزيادة 7.3%. (أنسامد).



