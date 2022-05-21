Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
عقارات
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

عقارات - ابتكارات
إيطاليا : إرتفاع كبير في سوق الصفقات العقارية العام الماضي
    (أنسامد) - مايو 21 - روما - أنهى سوق العقارات السكنية في إيطاليا عام 2021 بتسجيل ما يقرب من 750 ألف صفقة عقارية، منها 366 ألف صفقة تمت من خلال قروض عقارية.

    وكشف تقرير العقارات السكنية الصادر عن مرصد سوق العقارات أن الصفقات العقارية لشراء المنازل سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 34% مقارنة بالعام السابق.

    وأوضح التقرير أنه من بين المدن الكبيرة، سجلت مدينة جنوة الارتفاع الأكبر في عدد الصفقات العقارية بنسبة 32.2% مقارنة بعام 2020، تليها روما بنسبة 31.4%.

    وعلى مدار العام الماضي، صرفت مؤسسات الائتمان ما مجموعه حوالي 50 مليار يورو، أي ما يعادل ;;حوالي 136 ألف يورو في المتوسط لكل عملية بيع مدعومة برهون عقارية. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    إيطاليا-صيف مبكر ..هانيبال يرفع الحرارة إلى 34 درجة

    ألبوم الصور