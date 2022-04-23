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كوفيفيو تسجل مبيعات ربع سنوية بقيمة 183 مليون يورو
    (أنسامد) - أبريل 23 - روما - أنهت مجموعة كوفيفيو "Covivio" العقارية الربع الأول من العام الجاري باتفاقيات لمبيعات عقارية جديدة بقيمة 183 مليون يورو، بمتوسط ;;هامش ربح 2.3%.

    ووفقا لبيان صحفي، تتعلق المبيعات بشكل أساسي بمبنى بمكتبي في مدينة ميلانو، بالإضافة إلى استمرار ترشيد محفظة شركة تيليكوم إيطاليا.

    في ألمانيا، باعت مجموعة كوفيفيو عقارات سكنية بهامش ربح 35%.

    ويبلغ متوسط ;;سعر بيع العقارات السكنية الخالية 4825 يورو للمتر المربع. (أنسامد).

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