كوفيفيو تسجل مبيعات ربع سنوية بقيمة 183 مليون يورو

(أنسامد) - أبريل 23 - روما - أنهت مجموعة كوفيفيو "Covivio" العقارية الربع الأول من العام الجاري باتفاقيات لمبيعات عقارية جديدة بقيمة 183 مليون يورو، بمتوسط ;;هامش ربح 2.3%.



ووفقا لبيان صحفي، تتعلق المبيعات بشكل أساسي بمبنى بمكتبي في مدينة ميلانو، بالإضافة إلى استمرار ترشيد محفظة شركة تيليكوم إيطاليا.



في ألمانيا، باعت مجموعة كوفيفيو عقارات سكنية بهامش ربح 35%.



ويبلغ متوسط ;;سعر بيع العقارات السكنية الخالية 4825 يورو للمتر المربع. (أنسامد).



