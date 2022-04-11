إيطاليا : 3.4 مليار استثمارات قطاع العقارات في الربع الأول

(أنسامد) - أبريل 11 - روما - بلغت استثمارات قطاع العقارات في إيطاليا 3.4 مليار يورو في الربع الأول من عام 2022، ليحقق قطاع العقارات أفضل أداء خلال فترة مماثلة منذ بداية عمليات المسح من قبل مشغلي السوق، بعد متوسط بلغ في السنوات العشر الماضية 1.5 مليار يورو.



تُظهر البيانات الواردة في المسح الذي أجراه فريق أبحاث شركة Dils للاستشارات العقارية، أن إعادة تشغيل قطاع المكاتب وزيادة نمو الخدمات اللوجستية وقطاع الاسكان كانت هي العوامل الرئيسية التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج.



يقول جوزيبي أميترانو، الرئيس التنفيذي لشركة Dils : لقد رأينا صفقات مهمة أُبرمت في عام 2021، وتم تأجيلها إلى عام 2022، منوها أنه إذا تم إغلاقها في الوقت المناسب، لبلغ حجم الصفقات في نهاية العام مستوى قريب من مستويات عام 2019، الذي سجل رقما قياسيا.



وأضاف : "ونتيجة لذلك، ساهم تأجيل إنهاء تلك الصفقات في تحقيق أداء استثنائي في الربع الأول من عام 2022".



وتصدر قطاع المكاتب مرة أخرى قائمة الأصول باستثمارات تقدر بنحو 1.3 مليار يورو (أربعة أضعاف القيمة المسجلة في الربع الأول من عام 2021)، ويمثل 39% من إجمالي الاستثمارات في الربع الأول، فيما بلغت استثمارات قطاع الخدمات اللوجستية 671 مليون يورو، ليسجل رقمًا قياسيًا مع أعلى قيمة تم تسجيلها على الإطلاق في الربع الأول من العام. (أنسامد).



