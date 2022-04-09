إيطاليا : مليار يورو من المزادات عبر الإنترنت في 10 سنوات

(أنسامد) - أبريل 9 - روما - سجل المجلس الوطني لكتاب العدل في إيطاليا (الذي وقع اتفاقية مع الوكالة الوطنية لإدارة الأصول المصادرة من الجريمة المنظمة) مزادات عبر شبكة الإنترنت في إيطاليا منذ عام 2012 تزيد قيمتها عن مليار يورو.



وقال المجلس الوطني لكتاب العدل، إنه في غضون 10 سنوات تجاوزت النتيجة الإجمالية لما يقرب من 25000 مزاد تم إجراؤها من خلال منظومة المجلس مبلغ مليار يورو.



وبلغت قيمة عمليات بيع مباني الهيئات العامة والتأمينات الاجتماعية 372 مليون يورو، من خلال 327 مناقصة و 10 آلاف مزاد. كما كشف المجلس الوطني لكتاب العدل عن 15000 مزاد قضائي بقيمة 700 مليون يورو. (أنسامد).



