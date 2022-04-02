إيطاليا : ارتفاع إيرادات شركة بريليوس 11% العام الماضي

(أنسامد) - أبريل 2 - روما - أنهت شركة بريليوس (Prelios) الإيطالية العقارية، عام 2021 بإيرادات قدرها 268.5 مليون يورو، بارتفاع 11%، وهامش أرباح قبل الفائدة والضرائب واستهلاك الدين بنسبة 46%، بزيادة 44% مقارنة بعام 2020 و27% عن عام 2019.



وبلغ صافي أرباح الشركة 97.1 مليون يورو، بزيادة 41% مقارنة مع عام 2020، ومقارنة مع خسائر قدرها 0.6 مليون يورو في عام 2019.



وبلغ صافي الديون الموحدة 215.2 مليون يورو، مقارنة مع 282.8 مليون يورو في نهاية عام 2020، فيما نمت الأصول التي تديرها الشركة إلى 39.4 مليار يورو، مقارنة بـ 38 مليار يورو في نهاية عام 2020.



وصرح الرئيس التنفيذي للشركة ريكاردو سيريني، أن الشركة حققت في عام 2021 أفضل أداء لها على الإطلاق. (أنسامد).



