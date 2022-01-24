إيطاليا: بلاكستون تستحوذ على شركة ريالي كامبانيا العقارية

(أنسامد) - يناير 24 - روما - استحوذت شركة بلاكستون على الشركة الإيطالية العاملة في مجال العقارات ومقرها ميلان، ريالي كامبانيا Reale Compagnia، والتي تضم أكثر من 300 مساهم، ومحفظة عقارية لأكثر من 13 أصل في ميلان وتورينو.



ووفقا للاستحواذ، فستدعم شركة الاستشارات العقارية الإيطالية كريالوس سيجر، شركة بلاكستون، في محتلف مراحل تحليل المحفظة العقارية لشركة ريالي، وكذلك الهيكلة والمفاوضات مع مساهمي الشركة.



كما ستدعم كريالوس سيجر، شركة ريالي الإيطالية عبر تفويض استشاري لإدارة وتعزيز الأصول العقارية التي لا مثيل لها للشركة، والتي تتكون من 13 أصلا مرموقا تقع في الشوارع الرئيسية بوسط ميلانو، وكذلك في تورينو.



وجميع العقارات هي مجمعات متعددة الاستخدامات، بما في ذلك المكاتب والسكن ومتاجر تجزئة، باستثناء المجمع الواقع في ساحة بياتزا يدلا ربابليكا في ميلانو، والذي يضم فندق 5 نجوم. (أنسامد).



