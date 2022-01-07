تيسير اجراءات تحديث قاعدة البيانات العقارية

(أنسامد) - يناير 7 - روما - تقدم وزارة الاقتصاد طرقًا أبسط وأيسر لتحديث قاعدة بيانات الأصول العقارية التي تمتلكها الإدارات العامة، مع إدخال نهج "المسح المستمر"، والذي سيسمح للإدارات المعنية بإلاخطار عن التعديلات فقط.



يواكب الإيطاليون التكنولوجيا وتقنيات تحديث قاعدة البيانات، بفضل الانتقال إلى منصة جديدة أكثر تطورا من الناحية التكنولوجية.



تشكل قاعدة البيانات بالفعل أداة معرفة شاملة متاحة للجميع، من المواطن الفرد إلى صانع القرار السياسي، مدعومة بأكثر من 8000 إدارة، ومع معلومات عن أكثر من 2.5 مليون وحدة عقارية، بما في ذلك المباني والأراضي.



تنتهي المرحلة الأولى من الانتقال إلى نظام المسح الجديد في 28 فبراير 2022، وهو التاريخ الذي ستتمكن فيه الإدارات من التحقق من المعلومات الموجودة في النظام وتحديث البيانات المتعلقة بالأصول المملوكة في 31 ديسمبر 2019. (أنسامد).



