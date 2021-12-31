مجموعة Aedes : إرشادات جديدة لميزانية 2022

(أنسامد) - ديسمبر 31 - روما - وافق مجلس إدارة شركة Aedes العقارية الإيطالية على إرشادات ميزانية عام 2022، وفقا لبيان صادر عن المجموعة.



وأضاف البيان أن مجلس الإدارة أُحيط علما بالتأخيرات التي حدثت في تنفيذ بعض الإجراءات في خطة الأعمال 2020-2026، على وجه الخصوص فيما يتعلق بالإيرادات غير المحققة من المحفظة العقارية، قابلها انخفاض استهلاك الدين المالي بعد الأحكام الحكومية بشأن الوقف والتأخير في بدء تطوير مشروع Caselle Open Mall الذي تضمن استثمارات أقل.



لذلك اعتمد مجلس الإدارة بعض الاجراءات التي تنص على صيانة العقارات الموجودة بالفعل في المحفظة العقارية بدلاً من بيعها، والاستثمار في المحافظ العقارية ذات الدخل المحدد بالفعل.



على وجه الخصوص، تسعى الأهداف المحددة لعام 2022 لتحقيق إيرادات إيجارات لا تقل عن 17.6 مليون يورو وهامش تشغيلي إيجابي.



في حالة الإخفاق في تحقيق بعض الأهداف التي حددتها إرشادات الميزانية، ستنظر الشركة في إجراءات بديلة أخرى، على وجه الخصوص التخلي عن جزء من الأصول العقارية. (أنسامد).



