إيطاليا : ازدهار سوق العقارات الفاخرة العام الجاري

(أنسامد) - ديسمبر 24 - روما - أعلنت شركة Lionard spa، إحدى الشركات الرائدة في قطاع العقارات الفاخرة بمحفظة عقارية تبلغ 14 مليار يورو، أنها ستنهي عام 2021 بنمو قدره 120% في حجم الأعمال مقارنة بعام 2020.



مقارنة بعام 2019، أي العام الذي يسبق تفشي وباء كورونا المستجد، تسجل الشركة نموا أعلى من 160%.



أشارت الشركة التي أسسها ديميتري كورتي في فلورنسا إلى تسجيل "طفرة في العقارات الفاخرة"، وهو القطاع الذي لم يتأثر على الإطلاق بهذه الفترة المعقدة، خلال العامين الماضيين حيث تأثرت الاسواق بتفشي جائحة كورونا وركود اقتصادي.



وشهدت الأسواق أيضا اتجاه جديد متعلق بقنوات المبيعات. في عام 2021، في الواقع تم الانتهاء من 15% من الصفقات عبر شبكة الإنترنت.



يقول كورتي : العديد من عملائنا أجانب، وبالتالي فقد أثرت قيود السفر العديدة التي سببها فيروس كورونا على هذا الرقم، مضيفا أن المبيعات عبر الإنترنت هي اتجاه يشهد نموا وأصبح ممكنًا بفضل الوسائل العديدة التي نستخدمها أيضا في حملاتنا التسويقية المهمة.



في عام 2021، كما حدث في السنوات الماضية، تصدرت مدينة توسكانا قائمة أكثر الوجهات جذبا للاستثمار بالنسبة لمن يرغبون في الاستثمار في قطاع العقارات الفاخرة ، بنسبة 46.7% من إجمالي المبيعات، تليها لومبارديا بنسبة 14.7% وليجوريا بنسبة 13.2%.



(أنسامد).



