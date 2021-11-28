ارتفاع الاستثمارات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى

(أنسامد) - نوفمبر 28 - روما - ارتفعت الاستثمارات العقارية الكبيرة بنسبة 2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 5.4 مليار يورو، وفقا لتقرير صادر عن شركة Jll، وهي شركة استشارية واستثمارية عقارية.



مع تسجيل 144 صفقة استثمارية، فإن سوق العقارات "لا يزال ديناميكيًا"، ويرجع الفضل في ذلك بشكل أساسي إلى قطاع المكاتب، والذي يعتبر المستهدف الرئيسي للمستثمرين.



ويأتي بعد ذلك قطاع اللوجستيات، الذي سجل أعلى مستوى له على الإطلاق. على وجه الخصوص، شكل قطاع المكاتب 35% من إجمالي الاستثمارات بحصة بلغت 2 مليار يورو، بزيادة 14% مقارنة بعام 2020.



(أنسامد).



