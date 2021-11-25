إيطاليا: الصناديق العقارية تستهدف أكثر من 110 مليار يورو

(أنسامد) - نوفمبر 25 - روما - تستهدف الصناديق العقارية الإيطالية تجاوز حد 110 مليار يورو من الأصول خلال العام القادم، 2022، في سيناريو عالمي تمثل فيه أوروبا 40% من الأصول العالمية مع 1360 مليار يورو في عام 2021، بنمو قدره 3.8%.



ويأتي هذا التوجه في ظل النمو الذي حققته "الصناديق العقارية في إيطاليا والخارج" في عام 2021.



وأوضح تقرير بشأن السيناريوهات العقارية العالمية أنه من المتوقع أن تحقق الإدارة العقارية للصناديق والشركات العقارية نموا في 2021، وهو ما يدل مرة أخرى على المرونة المسجلة بالفعل منذ عام 2020.



وأشار التقرير إلى أن التراث العالمي للصناديق العالمية في عام 2021 أغلق بأصول تبلغ قيمتها حوالي 3.4 تريليون يورو، بزيادةة قدرها 3.7% مقارنة بعام 2020.



وفي أوروبا، فقد نما عدد الصناديق العقارية والشركات العقارية للأصول، بنسبة 45 وحدة جديدة، لتصل إلى 2100 بين صناديق وشركات استثمار ذات رأس مال متعدد، بحجم أصول إجمالي 1360 مليار يورو، أي بنمو بنسبة 3.8%.



وفي إيطاليا، فقد نمت الأصول العقارية المملوكة لـ 560 صندوق لتصل إلى 105 مليار يورو، هذا العام، مع زيادة بنسبة 4.8%، بالمقارنة بعام 2020.



وتوقع التقرير أن يصل الرقم إلى 1110 مليار يورو في 2022، مع توقع بزيادة الصناديق والشركات الاستثمارية العقارية بحوالي 30 شركة وصندوق. (أنسامد).



