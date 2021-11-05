مكانة محدودة للمبانى الخضراء في السندات الإيطالية

(أنسامد) - نوفمبر 5 - روما - لا يتمتع التجديد البيئي أو تشييد مبانٍ خضراء جديدة بمكانة كبيرة في سوق السندات المستدامة، وفقا لدراسة حول الاستدامة والسوق الخضراء والمستدامة.



وأضافت الدراسة أن نسبة متواضعة تمثل 7% فقط من "المباني الخضراء" مدرجة في فئات المشاريع المؤهلة المشار إليها في استخدام السندات.



بلغ إجمالي حجم ديون السوق الخضراء والمستدامة الإيطالية 44,8 مليار يورو في نهاية شهر يوليو 2021، 60% منها مصنفة على أنها ديون خضراء و 8.5% على أنها "اجتماعية" و 31.5% سندات "مستدامة" أو "مرتبطة بالاستدامة".



تهيمن شركات المرافق والبنية التحتية على سوق السندات الخضراء الإيطالية إلى حد كبير. فئات المشاريع المؤهلة التي يتم ذكرها بشكل متكرر في وصف استخدام العائدات هي الطاقة المتجددة (26%)، وكفاءة الطاقة (18%)، ومنع التلوث والسيطرة عليه (12%) والنقل النظيف (11%)، أما فئة المباني الخضراء فلم تستحوذ إلا على 7% فقط.



(أنسامد).



