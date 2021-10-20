إيطاليا: ارتفاع الإنتاج في مجال البناء بنسبة 1.4% خلال أغسطس

(أنسامد) - أكتوبر 20 - روما - سجل مؤشر معدل إنتاج البناء في إيطاليا، نموا بنسبة 1.4% خلال شهر أغسطس، مقارنة بشهر يوليو، بحسب بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "إيستات".



ورغم هذا النمو، فقد سجل معدل إنتاج البناء في الربع السنوي بين يونيه وأغسطس، انخفاضا بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق له.



وعلى أساس الاتجاه، فقد ارتفع مؤشر إنتاج البناء الخام بنسبة 5.1%، بينما سجل المؤشر المصحح لتأثيرات التقويم (تسجيل 22 يوم عمل تقويميا مقابل 21 في أغسطس 2020)، نموا بنسبة 1.5%.



وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، سجل مؤشر إنتاج البناء الخام زيادة قدرها 30.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بينما سجل المؤشر المصحح نموا بنسبة 30.3%. (أنسامد).



