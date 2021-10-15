اتحاد العقارات : يجب تحسين كفاءة الأصول العقارية

(أنسامد) - أكتوبر 15 - روما - أكدت سيلفيا روفيري رئيسة اتحاد Confindustria Assoimmobiliare لصناعة العقارات الايطالي ضرورة البدء بالتدخل اليوم لتحسين كفاءة الأصول العقارية والتطوير الحضري في جميع المدن الإيطالية، بهدف النهوض بالاستثمار في روما على وجه الخصوص، والتي لديها القدرة على أن تصبح واحدة من أكثر المدن جاذبية في أوروبا.



وأضافت أن تغيير الإدارة برؤية استراتيجية طويلة المدى يمثل فرصة فريدة لإعادة تشغيل القطاع في العاصمة، من خلال استخدام امكانيات القطاع العقاري لتزويد المدينة بعروض منتجات في قطاعي المكاتب والمباني السكنية، والتي تفتقر إليها اليوم بشدة. (أنسامد).



